Комерційним банкам заборонили вимагати штрафи за прострочені через карантин кредити. Відповідний законопроект сьогодні ухвалила Верховна Рада.

За документ проголосували в цілому. Його мета - захистити підприємства і компанії від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і протягом 30 днів після його завершення.

Дія закону не поширюється на іпотечні та споживчі позики, видані громадянам як фізичним особам.

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А ще депутати прийняли закон про перехід на європейські стандарти обліку природного газу в кіловат-годинах - замість нинішніх кубічних метрів. Тобто, віднині українці більше не будуть переплачувати газопостачальним компаніям за більшу витрату газу в зимовий час - cкасовуються так звані "морозні" коефіцієнти. Тепер споживачі нарешті почнуть платити за якість газу, а не за обсяг, яким можна маніпулювати.

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Під час карантину Україна стала менше купувати за кордоном і більше продавати свого товару. Щоправда, від'ємне сальдо у зовнішній торгівлі залишається. І за даними Держслужби статистики становить мінус 674 мільйони доларів. Карантинний" експорт зріс, зокрема, до Китаю - удвічі. У трійці топ-покупців українських товарів також Польща та Російська федерація. Український експорт традиційний: зернові, чорні метали та продукти агрогосподарств.

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Станом на травень автовиробництво в Україні знизилося вчетверо, порівняно з травнем минулого року. Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром". Найбільше скорочення - у секторі легкових авто. Їх збирав лише завод "Єврокар" на Закарпатті. Готової продукції випустили лише 87 автівок. Автобуси з конвеєра сходили лише на Черкаському та Запорізькому автозаводах - загалом, 27 штук.

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Аеропорт "Київ" через подовження карантинних заходів у столиці скасував усі регулярні міжнародні рейси, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Заборона на всі вильоти наразі діє до завтра 17 червня. Пасажирам радять уважно стежити за розкладом авіарейсів.

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"Укрзалізниця" відновила рух ще чотирьох потягів далекого сполучення. З цієї п'ятниці, 19 червня - почнуть курсувати пасажирські потяги "Харків - Івано-Франківськ" та "Харків - Ужгород". Також на Закарпаття попрямує поїзд із Запоріжжя, а з Києва - до Херсона. Відновлення саме цих напрямків пов'язане з початком літнього туристичного сезону. У тренді - традиційні регіони відпочинку: Західна Україна та Причорномор'я. Квитки вже в продажу. Вагони посилено дезінфікують. Пасажирів зобов'язують одягати маски та проходити температурний скринінг.

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В Україні почалися жнива. За повідомленням "Мінекономрозвитку", збирати озимий ячмінь почали на Одещині та Херсонщині. За прогнозом профільного міністерства, жнива в цих регіонах активізуються за тиждень-два, у решті ж областей - у середині липні. Водночас, зазначають, що ярими зерновими культурами (це вже посіви цього року) засіяно 99 відсотків полів. Поки що офіційний урядовий прогноз щодо цьогорічного врожаю менший, ніж минулого року, через погодні умови. Очікують зібрати 65-68 мільйонів тонн - на противагу 75 мільйонам торік.