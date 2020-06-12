Риску заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 менее всего подвержены люди с первой группой крови. К такому выводу пришли сотрудники калифорнийской компании 23andMe, которая занимается расшифровкой генома, результаты их работы опубликованы на сайте 23andMe.

Ученые проанализировали данные 750 тысяч людей, 10 тысяч из которых болели COVID-19. После поправки на пол, массу тела и возраст они установили, что обладатели первой группой крови заболевают коронавирусом на 9-18% реже. "Иммунитетом" обладают обладатели как положительного, так и отрицательного резус-фактора.

Чаще всего инфекцию фиксировали у обладателей третьей и четвертой групп крови.

Ранее ученые сообщали, что больше всего заболеванию COVID-19 подвержены люди со второй группой крови, следом идут обладатели первой и третьей группы. Реже всего коронавирусом болеют люди с четвертой группой, утверждали исследователи.

Ранее сообщалось, люди с какой группой крови больше всего рискуют заразиться коронавирусом и какую группу крови больше всего любят комары.