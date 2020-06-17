В Карпатах продолжается вырубка лесов. В сети появились кадры с места событий. Фотографии опубликованы "Dronarium Украина" в Facebook.

Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью. Как выглядят лысые Карпаты? Пожалуйста, наслаждайтесь.

Сообщается, что за год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров.

Ранее мы писали о том, что в Карпатах выпало 15 см снега.