"Карпаты лысеют с невероятной скоростью": в сети показали страшные фото [ Редактировать ]
В Карпатах продолжается вырубка лесов. В сети появились кадры с места событий. Фотографии опубликованы "Dronarium Украина" в Facebook.
Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью. Как выглядят лысые Карпаты? Пожалуйста, наслаждайтесь.
Сообщается, что за год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров.
Ранее мы писали о том, что в Карпатах выпало 15 см снега.
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