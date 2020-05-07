15 см снега: в Карпатах наступила "зима" [ Редактировать ]
Метель/ Фото: Pixabay
Погода в Карпатах ухудшилась, выпало 15 см снега. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Как отмечается, в Карпатах царит метель.
По состоянию на 08:00 07.05.2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -3, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20м. Выпало 15 см снега.
Ранее мы писали о том, что в Киеве, на Оболони, выпал снег. Кроме того, мы писали о том, что в Африке выпал снег.
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