В интернате на Закарпатье резко возросла смертность среди пациентов [ Редактировать ]
В психоневрологическом интернате на Закарпатье, где за месяц 8 работников заболели коронавирусом, за 2 недели умерли 6 пациентов. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.
Интернат, где лечат психически больных людей, расположен в селе Турья Реметы Перечинского района. То, что в заведении есть 8 больных работников, журналисту подтвердил руководитель Перечинской районной первичной медико-санитарной помощи Юрий Малышко. По его словам, 3 работников сейчас находятся на лечении в Ужгороде, еще 5 лечатся дома амбулаторно.
Кроме того, за две недели июня умерли 6 пациентов психоневрологического интерната. "Это мне в телефонном разговоре подтвердила директор заведения Оксана Игнатижак. Говорит, что это не критическая цифра и убеждает - пациенты с расстройствами психики умирают ежемесячно. И по моей информации раньше здесь умирало не более 1-2 пациентов в месяц, а здесь всего за 15 дней - 6 человек. После заболеваний работников пациентов с расстройствами психики в заведении не тестировали на COVID-19", - пишет Глагола.
Предоставить информацию о количестве умерших по месяцам с начала года директор заведения отказалась и отправила журналиста подавать официальный запрос.
"Что ж - запрос я уже готовлю, а правоохранителям советовал бы проверить, почему в интернате в разы возросла смертность среди психически больных пациентов в то время, как 8 работников учреждения лежат с коронавирусной инфекцией", - говорит Виталий Глагола.
Он также добавил, что ранее комиссия уполномоченных по правам человека уже наведывалась в этот интернат, и увиденное там вызвало настоящий шок: больных держали в нечеловеческих условиях и заставляли работать. Они ухаживали за скотом, ухаживали 20 коров и 19 свиней, работали на поле и почти не бывали в интерати. Некоторые держали за дверью с решетками. Против руководства тогда даже нарушали уголовное производство, однако это так ничем и не закончилось.
Ранее сообщалось, что под Черкассами в интернате зафиксировали вспышку COVID-19.
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