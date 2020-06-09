В детсаду в Броварах обнаружили вспышку коронавируса/ Фото: 1news.zp.ua

В детском саду "Калинка" в городе Бровары Киевской области коронавирус подтвердили у 9 детей и 3 взрослых, контактировавших с воспитательницей, которая заболела COVID-19 ранее.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

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Он отметил, что утром в субботу, 6 июня, были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, у которой ранее подтвердили коронавирус.

"По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - заявил Сапожко.

Мэр добавил, что детсад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Ранее сообщалось, что у воспитательницы детского сада "Калинка" в Броварах лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь.

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