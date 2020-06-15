В Киеве директор школы скрывала коронавирус [ Редактировать ]
В Киеве директор школы, которая заразилась коронавирусом, скрывала данный факт и продолжала ходить на работу. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу", - заявил Кличко.
Он отметил, что Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела за нарушение правил самоизоляции и подвержение других людей опасности.
Также мэр также сообщил, что среди персонала еще 3 детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19. Все 3 детсада не работали, но готовились к открытию и приему детей. В частности:
- В детском саду № 804 в Оболонском районе заболела воспитательница.
- В саду № 495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре.
- В заведении № 651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья. То есть, эта женщина - контактное лицо. Она теперь - на самоизоляции.
Все три сада город пока не откроет.
Напомним, у 5% киевлян нашли коронавирус.
Также мы писали о том, что в черкасских школах случилась вспышка коронавируса.
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