В Киеве директор школы скрывала коронавирус и продолжала ходить на работу/ Фото: nikvesti.com

В Киеве директор школы, которая заразилась коронавирусом, скрывала данный факт и продолжала ходить на работу. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу", - заявил Кличко.

Читайте также Киев с 1 июля вводит новые правила проезда для льготников

Он отметил, что Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела за нарушение правил самоизоляции и подвержение других людей опасности.

Также мэр также сообщил, что среди персонала еще 3 детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19. Все 3 детсада не работали, но готовились к открытию и приему детей. В частности:

В детском саду № 804 в Оболонском районе заболела воспитательница.

В саду № 495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре.

В заведении № 651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья. То есть, эта женщина - контактное лицо. Она теперь - на самоизоляции.

Все три сада город пока не откроет.

Напомним, у 5% киевлян нашли коронавирус.

Также мы писали о том, что в черкасских школах случилась вспышка коронавируса.