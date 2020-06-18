У Рівному жінка здолала коронавірус у 92 роки [ Редактировать ]
Здолала коронавірус у 92 роки. У Рівному зі стаціонару виписали найстаршу в Україні пацієнтку, яку вилікували від COVID-19. До лікарні жінка потрапила разом зі своєю донькою. Та першою підхопила інфекцію.
З інфекційного відділення Тетяну Данилівну медики вивозять на візку, але далі вона йде самотужки. Жінці - 92 роки. Це найстарша пацієнтка в Україні, яка здолала коронавірус.
Тетяна Гойчук, жителька Рівного:
Як на життя, то все нормально. Дякую лікарям, щоб Бог дав здоров'ячко, їхнім діткам. Щоб вони всіх, як мене лікували.
Бабусю підтримує її 66-річна донька. Вона захворіла першою, а за кілька днів - матір.
Любов Омелянець, дочка:
Зрозуміли, коли стала висока температура. Зразу в мене, потім бабуся. Але участковий лікар сімейний лікар зреагував і все зробив так як потрібно.
У дочки хвороба протікала складніше, кажуть лікарі. А от матір, попри поважний вік, перенесла коронавірус доволі легко. Адже не мала хронічних хвороб. Медики кажуть, допомогла вчасна госпіталізація.
Інна Чишкевич, лікарка інфекційного відділення Рівненської центральної міської лікарні:
В дочки досить важко. Днів десять ми фактично вона була в такому стані, що ми планували навіть можливо перевести в реанімацію, а в мами поступила в перші дні захворювання. Відповідно ми вже контролювали всі показники і досить позитивно. На кисневій підтримці вона не була жодного дня.
Жінки подолали інфекцію швидко - за два тижні. У бабусі, як для її віку, доволі міцний організм, - кажуть лікарі.
Інна Чишкевич, лікарка інфекційного відділення Рівненської центральної міської лікарні:
За все життя вона два рази всього була в лікарні. Перший раз була як в пологовому будинку відповідно після того зразу якийсь менінгіт у неї був і була пару років тому зі струсом. Тому як для такого віку досить здоровий організм відносно.
З лікарні щаслива бабуся поїхала додому - до дочки, сина, онуків та правнуків. Саме за них, каже, найбільше хвилювалася.
Ольга Вертельцька, внучка:
Дуже рада, що бог дає здоров'я, що вона вже виписується, буде вдома і хай живе собі до ста років бабушка.
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