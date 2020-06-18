Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон, в котором предусмотрены санкции в отношении властей и организаций Китая. Причина новых санкций - нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае. Об этом сообщает сайт Конгресса.

В новом документе указано, что санкции могут затронуть тех, кто несет ответственность за угнетение уйгуров. Законом предусмотрено два вида ограничений - это заморозка активов и ограничения в визе.

Сейчас Конгресс ожидает от национальной разведки отчет, в котором будет описана политика правительства Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и масштабы принудительного труда мусульманских меньшинств в стране.

Уйгуры - это коренной тюркский народ, который проживает в регионе Синьцзян-Уйгурский на территории Китая, в большинстве исповедует ислам. По данным ООН, сечас в Китае около 1 млн уйгуров находятся в лагерях "для идеологической обработки".

Это уже вторая волна санкций США против Китая в связи с притеснением уйгуров. Власти Китая первую волну ограничений прокомментировали тем, что Вашингтон ищет предлог для вмешательства извне, однако "в Китае нет нарушений прав человека".

Ранее мы писали, что Трамп запретит полеты китайских авиакомпаний в США.