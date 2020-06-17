Протесты в США: Трамп издал указ о реформе полиции [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Документ предусматривает совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских и расширение возможностей в сфере охраны психического здоровья.
Об этом пишет "Голос Америки".
Так, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти одобрил действия президента. Она отметила, что важно, чтобы " с гражданами обращались одинаково по закону".
Республиканцы также считают, что необходимо сосредоточиться на трех аспектах: прозрачности действий полицейских, повышении их эффективности за счет обучения и привлечении к ответственности сотрудников полиции, превышающих свои полномочия.
В то же время представители Демократической партии, напротив, раскритиковали решение президента. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала указ Трампа "слабым" и недостаточным.
Напомним, в США продолжаются протесты из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.
по теме
Трамп назвал внутренним терроризмом протесты в США
Дональд Трамп заявил, что происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма
Протесты в США: Трамп готов привлечь вооруженные силы
Президент США Дональд Трамп сделал заявление
В КНДР назвали "безнадежными" отношения с Вашингтоном
Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в нарушении обещаний
Протесты в США: Трамп издаст указ о работе полиции
Президент пока обдумывает различные варианты
Беспорядки в США: что на самом деле заставило людей выйти на улицы
Специальный корреспондент "Подробностей" из Вашингтона Дмитрий Анопченко назвал причины уличных протестов в США