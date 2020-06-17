Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Документ предусматривает совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских и расширение возможностей в сфере охраны психического здоровья.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти одобрил действия президента. Она отметила, что важно, чтобы " с гражданами обращались одинаково по закону".

Республиканцы также считают, что необходимо сосредоточиться на трех аспектах: прозрачности действий полицейских, повышении их эффективности за счет обучения и привлечении к ответственности сотрудников полиции, превышающих свои полномочия.

В то же время представители Демократической партии, напротив, раскритиковали решение президента. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала указ Трампа "слабым" и недостаточным.

Напомним, в США продолжаются протесты из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.