США продадут Украине до 16 патрульных катеров Mark VI с сопутствующим вооружением и техническим оснащением. Общая сумма сделки составит $600 млн. Об этом сообщило Агентство по вопросам оборонного сотрудничества США.

Разрешение на реализацию таких договоренностей выдает Госдепартамент США. Оно уже получено. Администрация президента США официально уведомила Конгресс о принятии этого решения. Теперь американские законодатели в течение 30 дней должны изучить новый военный контракт.

Вместе с катерами Пентагон намерен передать Киеву 32 легких орудия MSI Seahawk A2, 40 орудий MK44, столько же оптико-электронных и инфракрасных радаров, средства связи и другое техническое оснащение.

Новые патрульные катера приняли на вооружение в 2016 году. Экипаж судна составляет 10 человек, а всего на его борту могут находиться до 20 человек. Катер развивает скорость до 85 км/час.

Реализация нового военного контракта с Киевом отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США, сказано в сообщении. Украина названа партнером Соединенных Штатов, который способствует политической стабильности и экономическому прогрессу в Европе.

Продажа вооружений призвана укрепить способность Украины "отражать текущие и будущие угрозы" и защитить свои территориальные воды и другие морские интересы.

Ранее сообщалось, что США передали Украине ракеты Javelin и рации на $60 млн.