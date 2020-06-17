Соединенные Штаты передали Украине военное оборудование, стоимостью более $60 млн. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Киеве.

"Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - сказано в сообщении.

В конце мая стало известно, что Пентагон выделит Киеву на оборону еще $125 млн. Это вторая часть из $250 млн, выделенных Украине Конгрессом США на 2020 год.

Новый пакет помощи включает в себя два патрульных катера, вооруженных 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением, мобильные радиолокационные системы для выявления артиллерийских и ракетных обстрелов, десятки машин скорой помощи и средства защищенной связи, в том числе 100 тактических планшетов.

Представитель Пентагона отказался комментировать детали, сославшись на политику департамента не комментировать пакеты оружия, которые находятся на рассмотрении в Конгрессе.

Ранее сообщалось, что промедление с оказанием военной помощи Украине объяснялось давлением на официальный Киев со стороны Белого дома, который требовал результатов по расследованию относительно Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена. Администрация президента США заявляла, что задержка связана с высоким уровнем коррупции в Украине.