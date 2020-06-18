В Японии в найденном на горе Фудзияма мертвом мужчине опознали украинского спортсмена Алексея Борисенко, пропавшего в конце февраля этого года. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Тело украинского спортсмена и тренера по лыжному спорту обнаружили еще 12 мая, но опознали лишь сейчас.

Алексей Борисенко прилетел в Токио для участия в международном марафоне, который отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда 37-летний спортсмен решил самостоятельно подняться на Фудзияму.

В последний раз украинца видели в токийском отеле со снаряжением, он перестал выходить на связь 28 февраля. 7 марта посольство Украины обратилось в полицию с просьбой помочь в поиске Борисенко.

Ежегодно с 10 июля по 10 сентября власти открывают гору Фудзияма высотой 3776 метров для восхождений. В прошлом году ее посетили около 236 000 туристов. В этом году из-за пандемии коронавируса Фудзияма будет закрыта для туристов - впервые с 1960 года.

Ранее сообщалось, что в Японии туристам будут платить за пребывание в стране.