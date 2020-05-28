В Японии туристам будут платить за пребывание в стране [ Редактировать ]
Власти Японии, чтобы привлечь туристов после снятия ограничений из-за вспышки коронавируса, планируют платить им за каждый день пребывания в Стране Восходящего Солнца. На данную инициативу уже выделено 1,35 триллиона иен (12,5 млрд долларов), пишет The Jakarta Post.
"Таким образом японское правительство намеревается возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, весьма важную для экономики страны", - говорится в сообщении.
Иностранным путешественникам будут выдавать субсидии в размере до 20 тысяч иен (185 долларов) в день.
Эта сумма покроет примерно половину расходов туристов во время их пребывания в Японии. Ваучеры люди смогут использовать в магазинах, кафе и ресторанах.
Данная программа должна заработать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель напрямую или с помощью японских туристических агентств.
Отмечается, что в апреле 31 японская компания, связанная с гостиничным бизнесом, объявила, что находится на грани полного разорения.
Ранее сообщалось, что в Японии всем жителям раздадут по 100 тысяч.
Также мы писали о том, что на пляжах Турции ввели ограничения.
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