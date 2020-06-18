Против пятого президента Украины Петра Порошенко действительно начато уголовное производство за Томос и создание автокефальной Православной церкви Украины по статье "разжигание межрелигиозной розни". Об этом изданию "Страна" сообщили в Государственном бюро расследований.

6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ (это церковь Филарета - ред.) на незаконные действия ряда высших должностных лиц, которые совершили действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

СБУ передало это для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится.

Напомним, что в четверг, 18 июня, Петр Порошенко перед заседанием Печерского суда, который должен избрать ему меру пресечения, заявил, что против него возбуждено уголовное дело за "Томос и создание ПЦУ".

По словам бывшего главы государства, наибольшая для него "награда" - это сесть за решетку из-за создания Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что 18 июня Печерский суд Киева решил отложить дело Петра Порошенко до 1 июля. Экс-президента отпустили под личное обязательство.