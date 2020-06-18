Дело Порошенко: суд отложили [ Редактировать ]
В четверг, 18 июня, Печерский суд Киева принял решение отложить дело экс-президента Украины Петра Порошенко до 1 июля. Об этом сообщает gordonua.com.
Заседание состоится в 14.00.
Сами прокуроры изменили ходатайство об аресте на личное обязательство.
Под зданием суда в Киеве, тем временем, сторонники Порошенко поставили сцену, выступают с трибуны. К ним вышел Порошенко и всех поблагодарил.
Ранее мы писали о том, что Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2019 год.
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