Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик написал картину. Фото того, что у него вышло, он показал н своей странице в Instagram.

На картине также присутствует пацифистская надпись, которая пропагандирует ценности боксера и неизвестные инициалы.

Мир. Добро. Любовь. И мы".

Напомним, ранее Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца". Спортсменов поместили в раздел "Чистилище" - базу людей, которые совершили антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.

Ранее, Владимир Кличко заявил о готовности тренировать Усика. Кличко-младший будет готовить Усика к бою с Чисорой.