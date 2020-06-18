Усик нарисовал необычную картину (фото) [ Редактировать ]
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик написал картину. Фото того, что у него вышло, он показал н своей странице в Instagram.
На картине также присутствует пацифистская надпись, которая пропагандирует ценности боксера и неизвестные инициалы.
Мир. Добро. Любовь. И мы".
Напомним, ранее Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца". Спортсменов поместили в раздел "Чистилище" - базу людей, которые совершили антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.
Ранее, Владимир Кличко заявил о готовности тренировать Усика. Кличко-младший будет готовить Усика к бою с Чисорой.
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