Медведь утащил женщину с дачи и загрыз [ Редактировать ]
В России, на юге Сахалина, на дачном участке женщину до смерти загрыз медведь. Об этом сообщает ТАСС.
"Медведь напал на женщину в четверг вечером. Она погибла", - сообщил собеседник агентства.
По данным диспетчерской, нападение произошло на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Железнодорожник".
Хищник напал на пенсионерку на ее даче и поволок ее в лес.
Соседи, услышав крики, выбежали и попытались спасти женщину. Медведь стал бросаться на людей, а затем унес пенсионерку в лес. Из соседей-дачников никто не пострадал. На место происшествия выехали лесники и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее мы писали о том, как медведь обокрал охотников на Камчатке.
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