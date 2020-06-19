В России, на юге Сахалина, на дачном участке женщину до смерти загрыз медведь. Об этом сообщает ТАСС.

"Медведь напал на женщину в четверг вечером. Она погибла", - сообщил собеседник агентства.

По данным диспетчерской, нападение произошло на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Железнодорожник".

Хищник напал на пенсионерку на ее даче и поволок ее в лес.

Соседи, услышав крики, выбежали и попытались спасти женщину. Медведь стал бросаться на людей, а затем унес пенсионерку в лес. Из соседей-дачников никто не пострадал. На место происшествия выехали лесники и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, как медведь обокрал охотников на Камчатке.