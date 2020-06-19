Кто является самым опасным распространителем коронавируса? [ Редактировать ]
Дети в возрасте до 6 лет являются самыми опасными распространителями коронавируса COVID-19. К такому выводу пришла группа ученых из Немецкого центра исследования инфекций, пишут "Известия".
Чтобы выяснить, когда именно заразившийся становится опасным для окружающих, специалисты изучили концентрацию патогена в биологических жидкостях. Ученые пришли к выводу, что человек становится заразен, когда концентрация РНК копий составляет 250 тыс. на 1 мл жидкости. Такая вирусная нагрузка оказалась у 29% испытуемых до 6 лет, у 37% - до 19 лет, и у 50% людей старше 20 лет.
Однако дошкольники склонны нарушать правила ношения защитных средств, игнорируют мытье рук, зачастую играют на полу и "пробуют на вкус" различные предметы. Ситуация осложняется и тем, что дети часто болеют бессимптомно. Сочетание этих факторов делает малышей самой опасной категорией распространителей COVID-19.
Если же ребенок заразился коронавирусом и стал носителем, то, вероятно, неизбежно заражение всех уязвимых к вирусу членов его семьи, полагают ученые.
Ранее сообщалось, что в Минздраве предположили, сколько украинцев могут болеть COVID-19, в том числе бессимптомно.
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