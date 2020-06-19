НАБУ сообщило о подозрении экс-министру Омеляну [ Редактировать ]
Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его обвиняют в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следствие установило, что Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр".
Против уменьшения портовых сборов выступало и Министерство финансов, предупреждая, что это приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Как результат, действия экс-министра привели к потере государством 30,4 млн грн.
Владимир Омелян сообщил в Facebook, что прибыл на допрос в НАБУ в качестве свидетеля, однако ему пытаются вручить подозрение.
"Снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис!
...Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, занимающееся дерегуляцией, сокращающее ЕСВ и уменьшающие другие налоги, может быть обвиненным во вредительстве".
Ранее сообщалось, что против экс-президента Петра Порошенко возбудили уголовное дело за Томос.
по теме
В рейтинге самых безопасных стран мира Украина оказалась между Нигерией и Венесуэлой
Самыми безопасными странами мира оказались Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания
Керівникам САП і НАБУ пропонували рекордний хабар за закриття справи Злочевського
Шість великих мішків з грошима - під охороною бійців. Керівники САП і НАБУ показують журналістам найбільший хабар, який будь-коли вилучали правоохоронці в Україні
Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики" сбитого самолета МАУ
Украина требует получить доступ к "черным ящикам" прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию
ДБР провело обшуки у ексміністра Володимира Омеляна
Працівники Державного бюро розслідувань прийшли до колишнього посадовця Володимира Омеляна - що хотіли виявити і чи знайшли?
ДБР вручило підозру Петру Порошенку: що інкримінують колишньому президенту України?
Прокурорська епопея Петра Порошенка. П'ятий президент нарешті з'явився на допит і одразу отримав підозру. Що інкримінують політику?