Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его обвиняют в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствие установило, что Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр".

Против уменьшения портовых сборов выступало и Министерство финансов, предупреждая, что это приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Как результат, действия экс-министра привели к потере государством 30,4 млн грн.

Владимир Омелян сообщил в Facebook, что прибыл на допрос в НАБУ в качестве свидетеля, однако ему пытаются вручить подозрение.

"Снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис! ...Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, занимающееся дерегуляцией, сокращающее ЕСВ и уменьшающие другие налоги, может быть обвиненным во вредительстве".

Ранее сообщалось, что против экс-президента Петра Порошенко возбудили уголовное дело за Томос.