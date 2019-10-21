Экс-министру Омеляну зачитали обвинительный акт [ Редактировать ]
Бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну зачитали обвинительный акт. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционой прокуратуры.
"В понедельник, 21 октября 2019, прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном судебном заседании объявил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении.
Следующее заседание состоится 28 октября.
Раньше сообщалось о том, что в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.
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