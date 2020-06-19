Доплаты медикам продлят до конца года - Шмыгаль [ Редактировать ]
Правительство увеличит расходы на зарплату медицинским работникам на почти 8 млрд гривен. Доплаты к зарплате привлеченным к борьбе с коронавирусом медикам будут продлены до конца года. Об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, предлагается на 75% повысить оклад всем врачам независимо от должности. Среднему медицинскому персоналу зарплату хотят повысить на 50% минималки, что в денежном эквиваленте составляет около 2360 гривен.
"Младшим медсестрам планируем повысить зарплаты в размере 25% минимальной зарплаты. То есть ориентировочно 1180 гривен", - добавил он.
Кроме того, правительство планирует осуществлять доплату медицинским и другим работникам, привлеченным к борьбе с распространением коронавирусной болезни, с 1 сентября до 31 декабря.
"Отмечу, что такие повышения зарплат это только начало. Мы планируем осуществить его с 1 сентября этого года. Это наименьшее, что мы могли сделать уже в этом году. Также мы будем повышать минимальную заработную плату. Соответственно будут увеличиваться и выплаты врачам тоже", - пояснил Шмыгаль.
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