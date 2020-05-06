В среду, 6 мая, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав взял под контроль выплату 300%-процентной доплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

По его словам, выплаты за март и за апрель имеют разные механизмы.

Относительно выплат за март: 2 апреля я подписал приказ о выплате, после чего все средства были перечислены на места. Они были перечислены в середине апреля… Вчера в связи с многочисленными сигналами из регионов я провел селектор с заместителями глав облгосадминистраций и руководителями департаментов здравоохранения. Я был шокирован набором их отговорок.. Они начали искать какие-то комы: "А там мы учли по такому постановлении, а там - по такому приказу Министерства Минсоцполитики", и дальше еще набор отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а почему они посчитали за отработанное время.

Министр заверил, что 300% оклада за март должны получить все медики, независимо от того, сколько они проработали с больными коронавирус в этом месяце.

Он пообещал, что в ближайшее время медики получат 300%-ную доплату за март, а до пятницы министерство получит отчет по каждому медработнику.

"Мы вам это обещаем, под личную ответственность всех без исключения руководителей на местах", - сказал министр.

С 1 апреля зарплата вложена в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт - постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении одного-двух дней заключит все договоры и в ближайшее время перечислят все средства.

Вместе с тем Степанов сообщил, что за минувшие сутки в Украине коронавирус выявили у 24 детей и у 72 медработников.

За минувшие сутки заболело 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом 118 пациентов выздоровели. Всего заболели 13 тыс. 184 человека, из них 905 детей, а также 2 251 медик. В общем выздоровел 2 097 человек, а летальных случаев 327.

Ранее мы писали о том, что с апреля медикам поднимут заработные платы, а также будет проведена индексация пенсий.