Выплаты медикам: в Минздраве раскрыли подробности [ Редактировать ]
В среду, 6 мая, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав взял под контроль выплату 300%-процентной доплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
По его словам, выплаты за март и за апрель имеют разные механизмы.
Относительно выплат за март: 2 апреля я подписал приказ о выплате, после чего все средства были перечислены на места. Они были перечислены в середине апреля… Вчера в связи с многочисленными сигналами из регионов я провел селектор с заместителями глав облгосадминистраций и руководителями департаментов здравоохранения. Я был шокирован набором их отговорок.. Они начали искать какие-то комы: "А там мы учли по такому постановлении, а там - по такому приказу Министерства Минсоцполитики", и дальше еще набор отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а почему они посчитали за отработанное время.
Министр заверил, что 300% оклада за март должны получить все медики, независимо от того, сколько они проработали с больными коронавирус в этом месяце.
Он пообещал, что в ближайшее время медики получат 300%-ную доплату за март, а до пятницы министерство получит отчет по каждому медработнику.
"Мы вам это обещаем, под личную ответственность всех без исключения руководителей на местах", - сказал министр.
С 1 апреля зарплата вложена в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт - постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении одного-двух дней заключит все договоры и в ближайшее время перечислят все средства.
Вместе с тем Степанов сообщил, что за минувшие сутки в Украине коронавирус выявили у 24 детей и у 72 медработников.
За минувшие сутки заболело 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом 118 пациентов выздоровели. Всего заболели 13 тыс. 184 человека, из них 905 детей, а также 2 251 медик. В общем выздоровел 2 097 человек, а летальных случаев 327.
Ранее мы писали о том, что с апреля медикам поднимут заработные платы, а также будет проведена индексация пенсий.
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