Коронавірус повертається: у Пекіні запроваджують посилені заходи безпеки [ Редактировать ]
Відсьогодні Пекін через спалах COVID-19 - запроваджує посилені заходи безпеки. Повністю зупинять міжміські автобусні рейси. А летовища вже скасували понад півтори тисячі внутрішніх перельотів.
У багатьох регіонах Китаю запровадили обов'язковий карантин для новоприбулих із Пекіна. Про закриття міжнародних авіаперевезень - не повідомляють.
Нагадаю, на початку тижня в столиці КНР стався новий спалах коронавірусної інфекції на гуртовому ринку, занедужали два сотні людей.
Місцева влада заборонила жителям виїжджати за межі столиці без потреби. Також закрили школи, спортивні зали та басейни.
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