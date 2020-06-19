Європа готується до повернення коронавірусу [ Редактировать ]
Друга хвиля карантинних обмежень насувається на Європу. Протиепідемічні заходи повернули в низці європейських держав. Зокрема, у німецькому окрузі Гютерсло закрили школи та дитсадки після спалаху недуги на одному з місцевих підприємств.
А в північній Греції, у місті Ксанті на карантин відправили всіх мешканців громади Ехінос. Водночас у Болгарії після послаблення пересторіг кількість пацієнтів стрімко зросла.
Розглядає можливість посилення обмежень і Словенія, через погіршення епідемситуації у сусідніх країнах.
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