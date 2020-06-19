Сполучені Штати знову лідер за темпами поширення COVID та загальною кількістю хворих. Минулої доби в США коронавірус діагностували ще у 28 тисяч пацієнтів, а загальна кількість інфікованих сягнула майже двох мільйонів двохсот тисяч.

Двома днями раніше - найвищі показники були в Бразилії. Також складна епідемситуація в Індії, Росії, Пакистані та Мексиці. Загалом у світі понад восьми з половиною мільйонів інфікованих. Понад половина з них одужали, майже 450 тисяч - померли.