США повернули собі "золото" у коронавірусному рейтингу [ Редактировать ]
Сполучені Штати знову лідер за темпами поширення COVID та загальною кількістю хворих. Минулої доби в США коронавірус діагностували ще у 28 тисяч пацієнтів, а загальна кількість інфікованих сягнула майже двох мільйонів двохсот тисяч.
Двома днями раніше - найвищі показники були в Бразилії. Також складна епідемситуація в Індії, Росії, Пакистані та Мексиці. Загалом у світі понад восьми з половиною мільйонів інфікованих. Понад половина з них одужали, майже 450 тисяч - померли.
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