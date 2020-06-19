У п’ятницю, 19 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політичний експерт Ігор Попов прокоментував загрозу коронакризи й протести в Україні.



Як ви пояснюєте активізацію вулиці? Це справді загроза для влади? Чи зараз усі підуть на літні канікули, й ситуація заспокоїться?

Це погроза для влади, тому що ця влада не звикла до протестів. Ця влада звикла до оплесків, до схвалення і до всенародної любові. Але ця влада не стала ефективною, на жаль. ні на центральному рівні, ні на місцевому. На місцевому - ми бачимо, що не вирішуються проблеми ні забудовників, ні по тих же Русанівських садах. І таких історій багато в різних містах. Це влада має провести переговори! А на центральному рівні країна заходить у внутрішньополітичну кризу. Програма уряду не підтримана, уряд не доукомплектований, сліпої більшості немає, куди ця влада рухає країну - невідомо, і тому немає стійкої конструкції. А вуличні протести завжди є однією з ознак внутрішньополітичної кризи.

Наскільки коронакриза може посилити протестні настрої? Та чи реально за допомогою тиску на владу через вуличну активність досягати якихось позитивних для держави цілей?

Я думаю, що коронакриза й економічна криза, звичайно, можуть це посилити. Тому що зараз ми бачимо, що виходять націонал-патріоти, прихильники Порошенка, або окремі соціальні групи. Але якщо, скажімо, влада зараз не впорається з другою хвилею карантину, то можуть вийти малі підприємці, можуть вийти навіть батьки тих учнів, які будуть навчатися дистанційно навіть у вересні. І чим більше буде соціальних проблем, тим більше соціальних груп будуть готові до протестів.

Цього тижня було багато конфліктних ситуацій під час акцій протесту. Є й адміністративні штрафи, і заяви про кримінальні провадження, і службова перевірка в поліції. Чи вірите ви у те, що для порушників справді притягнуть до відповідальності? Та як ви оцінюєте поведінку поліцейських під час акцій?

Я думаю, глядачі можуть порівняти протести в Україні та, скажімо, в Сполучених Штатах. І не хотілось би, щоб градус протестів піднявся до того, що ми бачимо в телевізорі. І тому поліція, як на мене, поводитися дуже адекватно. Й навіть у вашому сюжеті ми бачили, що керівники Нацполіції говорять, що кілька поліцейських відсторонені там, де вони перевищили свої обов'язки, а в решті вони охороняли громадський порядок. Що стосується учасників протестів, то, знову ж таки, в більшості вони кричали, палили фаєри, але добре, що нікого не били й нічого не ламали. Право на мирний протест має бути гарантоване, й гарантоване, в тому числі, співробітниками національної поліції.