Жители Киева имели возможность увидеть странное облако в виде "гриба" или "воронки". В соцсетях идет бурное явление странного феномена, люди спорят природное это явление, или дело рук человека.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям советует не паниковать.

"Можно порадоваться - мы стали свидетелями необычного явления и увидели облако, называется "наковальня". Она встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы", - сообщает ГСЧС.

Такие облака ранее уже были замечены в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.

Ранее сообщалось, что в Украине непогода обесточила почти 200 населенных пунктов.