Киевлян напугало странное облако в виде "гриба" [ Редактировать ]
Жители Киева имели возможность увидеть странное облако в виде "гриба" или "воронки". В соцсетях идет бурное явление странного феномена, люди спорят природное это явление, или дело рук человека.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям советует не паниковать.
"Можно порадоваться - мы стали свидетелями необычного явления и увидели облако, называется "наковальня". Она встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы", - сообщает ГСЧС.
Такие облака ранее уже были замечены в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.
Ранее сообщалось, что в Украине непогода обесточила почти 200 населенных пунктов.
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