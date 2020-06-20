Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой может состояться в октябре. Об этом сообщил промоутер Эдди Гирн в интервью каналу iFL TV.

"Существует вопрос Усика, который, вероятно, будет драться с Чисорой в октябре. Это обязательный претендент на бой с Энтони Джошуа, и мы можем оказаться в ситуации, когда бой между Джошуа и Фьюри будет не за звание абсолютного чемпиона. Сделаю все, чтобы на кону стояли все титулы, при этом уважая права людей. Усик не давал согласия на бой Джошуа с Пулевым за титул IBF. Организация сказала, что этот поединок будет следующим".

Напомним, что Александр Усик является официальным претендентом на пояс WBO, которым сейчас владеет Джошуа.

Усик должен был провести бой с Дереком Чисорой 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса поединок перенесли на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что Александр Усик нарисовал необычную картину.