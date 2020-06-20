Названа дата боя между Усиком и Чисорой [ Редактировать ]
Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой может состояться в октябре. Об этом сообщил промоутер Эдди Гирн в интервью каналу iFL TV.
"Существует вопрос Усика, который, вероятно, будет драться с Чисорой в октябре. Это обязательный претендент на бой с Энтони Джошуа, и мы можем оказаться в ситуации, когда бой между Джошуа и Фьюри будет не за звание абсолютного чемпиона. Сделаю все, чтобы на кону стояли все титулы, при этом уважая права людей. Усик не давал согласия на бой Джошуа с Пулевым за титул IBF. Организация сказала, что этот поединок будет следующим".
Напомним, что Александр Усик является официальным претендентом на пояс WBO, которым сейчас владеет Джошуа.
Усик должен был провести бой с Дереком Чисорой 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса поединок перенесли на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что Александр Усик нарисовал необычную картину.
по теме
Усик нарисовал необычную картину (фото)
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик написал картину
Джошуа должен защитить титул с Усиком перед боем с Фьюри
Президент Всемирной боксерской организации Пако Валькарсель отреагировал на договоренность боксеров
Джошуа раскрыл секрет похудения
Энтони Джошуа, чемпион супертяжелого веса по версиям WBO, WBA и IBF (23-1, 21 КО)
Фьюри договорился о бое против Джошуа
Бой Фьюри – Джошуа согласован на следующий год
Гвоздик уходит из бокса
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик завершит карьеру профессионального боксера