Киев и 9 областей не готовы смягчать карантин [ Редактировать ]
По состоянию на 20 июня, в Украине девять областей и Киев не готовы перейти на следующий этап ослабления карантина. Об этом сообщает Минздрав.
Проблемные регионы не отвечают заданным медиками параметрам "инцидентности". Они предусматривают, что число инфицированных за последние 7 дней не должно превышать 12 человек на 100 000 населения. Это требование превышают 9 областей и Киев. Некоторые регионы - практически в четыре раза:
- Киев - 13,95;
- Винницкая область - 16,71;
- Волынская область - 37,72;
- Житомирская область - 16,32;
- Закарпатская область - 38,77;
- Ивано-Франковская область - 20,91;
- Львовская область - 40,66;
- Ровенская область - 41,55;
- Тернопольская область - 23,12;
- Черновицкая область - 44,27.
Закарпатская область нарушает еще одно требование. Там загруженность больничных коек превышает 50% и составляет 56,93%.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 19 июня, в Украине подтвердили еще 841 случай коронавирусной инфекции, 9 человек умерли. В Киеве заболели 76 человек.
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