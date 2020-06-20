По состоянию на 20 июня, в Украине девять областей и Киев не готовы перейти на следующий этап ослабления карантина. Об этом сообщает Минздрав.

Проблемные регионы не отвечают заданным медиками параметрам "инцидентности". Они предусматривают, что число инфицированных за последние 7 дней не должно превышать 12 человек на 100 000 населения. Это требование превышают 9 областей и Киев. Некоторые регионы - практически в четыре раза:

Киев - 13,95;

Винницкая область - 16,71;

Волынская область - 37,72;

Житомирская область - 16,32;

Закарпатская область - 38,77;

Ивано-Франковская область - 20,91;

Львовская область - 40,66;

Ровенская область - 41,55;

Тернопольская область - 23,12;

Черновицкая область - 44,27.

Закарпатская область нарушает еще одно требование. Там загруженность больничных коек превышает 50% и составляет 56,93%.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 19 июня, в Украине подтвердили еще 841 случай коронавирусной инфекции, 9 человек умерли. В Киеве заболели 76 человек.