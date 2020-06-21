Киевская девятиэтажка, в которой произошел взрыв газа более не пригодна для жилья.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации, Виталий Кличко заявил о намерении полностью разобрать взорванный дом и

Отмечается, что под завалами до сих пор остаются от 2 до 6 людей, там продолжают работать спасатели.

Напомним, в жилом доме на столичных Позняках случился мощный взрыв. В результате инцидента погибли 2 людей.