Взрыв многоэтажки в Киеве: эксперты оценили ущерб от разрушения [ Редактировать ]
Фото: Газета.Ру
Киевская девятиэтажка, в которой произошел взрыв газа более не пригодна для жилья.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По информации, Виталий Кличко заявил о намерении полностью разобрать взорванный дом и
Отмечается, что под завалами до сих пор остаются от 2 до 6 людей, там продолжают работать спасатели.
Напомним, в жилом доме на столичных Позняках случился мощный взрыв. В результате инцидента погибли 2 людей.
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