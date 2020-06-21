В многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, которая находится на столичных Позняках утром произошел мощный взрыв газа, который повредил несколько этажей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, взрыв случился в многоэтажке из-за утечки газа. Спасатели тушат пожар и готовятся к спасательной операции по спасению людей, оставшихся под завалами.

В Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

Ранее мы писали о том, что в китайском кафе произошел взрыв газа. Результате инцидента погибли несколько посетителей.