В киевской многоэтажке произошел ужасный взрыв газа (видео) [ Редактировать ]
В многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, которая находится на столичных Позняках утром произошел мощный взрыв газа, который повредил несколько этажей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, взрыв случился в многоэтажке из-за утечки газа. Спасатели тушат пожар и готовятся к спасательной операции по спасению людей, оставшихся под завалами.
В Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.
Ранее мы писали о том, что в китайском кафе произошел взрыв газа. Результате инцидента погибли несколько посетителей.
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