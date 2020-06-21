Киевскую многоэтажку могли взорвать – Аваков [ Редактировать ]
Фото: 24tv.ua
МВД Украины рассматривает две версии взрыва в киевском жилом доме.
Об этом на брифинге сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, взрыв мог случится как из-за утечки газа, так и из-за взрывчатого вещества.
Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы.
Ранее мы писали о том, что утром 22 июня на столичных Позняках взорвалась многоэтажка. На воздух влетели несколько этажей.
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