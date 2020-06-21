МВД Украины рассматривает две версии взрыва в киевском жилом доме.

Об этом на брифинге сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, взрыв мог случится как из-за утечки газа, так и из-за взрывчатого вещества.

Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы.

Ранее мы писали о том, что утром 22 июня на столичных Позняках взорвалась многоэтажка. На воздух влетели несколько этажей.