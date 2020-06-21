Adobe Flash окончательно умирает – названа дата смерти [ Редактировать ]
Источник: Wired
Популярная технология Flash от компании Adobe помогла сделать интернет интерактивным в "нулевых". Именно благодаря ему появились такие сайты как YouTube и Hulu, часто на их основе делали рекламные баннеры, а также он помог поднять популярность браузерных игр.
Но с начала 2010 года его всячески пытаются искоренить из интернета из-за огромных проблем с безопасностью и уязвимостями, а несколько лет назад от него отказалась сама Adobe.
Разработчики браузеров всеми силами также пытаются искоренить ее, отключая плагины. Похоже, что совсем скоро эпоха Flash окончательно подойдет к концу.
Adobe официально заявила, что поддержка Flash будет официально завершена 31 декабря 2020 года. После этой даты все элементы Flash будут автоматически заблокированы всеми популярными браузерами.
Однако опционально Flash можно будет включить, но только в крайнем случае и на свой страх и риск, поскольку Adobe перестанет закрывать уязвимости в этой технологии.
Стоит отметить, что инициатором отказа от Flash была компания Apple, в чьих планшетах iPad отсутствовала поддержка Flash. Позже ее искоренили из устройств на Android. Проблемой было то, что для мобильных устройств она была крайне ресурсоемкой и сильно нагружала аккумулятор.
Вместо Flash сейчас применяется более простая и функциональная технология HTML5.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple нашли виновного в зависаниях MacBook - это был плагин Flash.
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