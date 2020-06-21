В Киеве на Позняках под завалами взорвавшегося дома обнаружено тело еще одной женщины. Это вторая официальная жертва взрыва. Но как уточнилспикер ГУ ГСЧС Киева Александр Хорунжий, есть и третья жертва взрыва- мужчина, тело которого спасатели нашли под завалами. Об этом сообщает "Сегодня"ссылаясь на комментарии руководителя отдела коммуникации ГУ ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги.

По словам Водолаги, тело женщины уже идентифицировано.

Это женщина, 1974 года рождения. Имя и фамилию называть не будем, поскольку ведутся следственные действия. Ее тело было обнаружено под завалами между 5-м и 6-м этажами , когда спасатели укрепляли конструкции и разбирали обломки

По информации Светланы Водолаги, пока еще идет активный поиск еще четырех человек, которые проживали в доме, но среди эвакуированных их нет.

Девушка 19 лет, которая осталась жива и смогла выбраться, сказала, что вместе с ней в момент взрыва в квартире находились мама, папа и брат. Кроме того, женщина с сыном, которые тоже выбрались из соседней разрушенной квартиры, рассказали, что на момент трагедии в доме был отец их семейства. Поэтому в отчетах полиции указывается, что идет поиск еще четырех людей, которые могут оказаться под завалами

Напомним, 21 июня в Киеве на Позняках произошел взрыв в многоэтажном доме.

Ранее мы сообщали, о первых жертвах взрыва жилого дома в Киеве.