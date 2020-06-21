Под завалами многоэтажки был обнаружены 2 трупа погибших людей. Одно тело находится на уровне 1 этажа и пока его невозможно достать.

Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По информации, 3 человек уже вытащили из-под завалов, они находятся в больнице.

Отмечается, что из дома эвакуировали 21 человека.

Ранее мы писали о том, что в многоэтажке на Позняках утром случился взрыв жилого дома. Причиной аварии стал взрыв газа.