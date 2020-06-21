Взрыв дома в Киеве: обнаружены первые жертвы аварии [ Редактировать ]
Фото: ГСЧС Украины
Под завалами многоэтажки был обнаружены 2 трупа погибших людей. Одно тело находится на уровне 1 этажа и пока его невозможно достать.
Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По информации, 3 человек уже вытащили из-под завалов, они находятся в больнице.
Отмечается, что из дома эвакуировали 21 человека.
Ранее мы писали о том, что в многоэтажке на Позняках утром случился взрыв жилого дома. Причиной аварии стал взрыв газа.
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