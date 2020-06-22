Чемпионка мира по стрельбе умерла после родов [ Редактировать ]
Титулованная сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович умерла на 31-м году жизни спустя несколько недель после родов. Об этом сообщает ua-football.com
Момчилович-Величкович родила в начале июня, однако роды прошли с осложнениями. С каждым днем состояние спортсменки ухудшалось. Последнюю неделю перед смертью она провела в коме.
Сербская спортсменка в 2014 году завоевала свое единственное золото на чемпионатах мира. Также она 8 раз становилась чемпионкой Европы, включая две победы в стрельбе с 10-метровой дистанции из пневматического пистолета на последнем чемпионате континента в текущем году во Вроцлаве.
Также Бобана дважды ездила на Олимпийские игры – в Лондоне в 2012 году и в Рио-да-Жанейро в 2016-м.
Ранее сообщалось, что чемпион Украины по бодибилдингу покончил с собой.
по теме
В Одессе скончалась участница ультрамарафона
Спортсменку искали 8 часов после того, как она отметилась на последнем перед финишем контрольном пункте за 10 км до окончания дистанции
В Тернопольской области мужчина "расстрелял" людей на заправке
Злоумышленник скрылся с места происшествия
Названа основная версия смерти депутата Давиденко
Генеральный прокурор Венедиктова озвучила основную версию смерти депутата
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил с собой
В Тернополе покончил жизнь самоубийством чемпион Украины по бодибилдингу
Мужчина заживо сжег бывшую жену на глазах у прохожих
В Кременчуге мужчина заживо сжег бывшую жену на глазах у людей