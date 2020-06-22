Титулованная сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович умерла на 31-м году жизни спустя несколько недель после родов. Об этом сообщает ua-football.com

Момчилович-Величкович родила в начале июня, однако роды прошли с осложнениями. С каждым днем состояние спортсменки ухудшалось. Последнюю неделю перед смертью она провела в коме.

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Сербская спортсменка в 2014 году завоевала свое единственное золото на чемпионатах мира. Также она 8 раз становилась чемпионкой Европы, включая две победы в стрельбе с 10-метровой дистанции из пневматического пистолета на последнем чемпионате континента в текущем году во Вроцлаве.

Также Бобана дважды ездила на Олимпийские игры – в Лондоне в 2012 году и в Рио-да-Жанейро в 2016-м.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины по бодибилдингу покончил с собой.