В понедельник, 15 июня, стало известно, что скандальный пластический хирург Алена Верди скончалась. Об этом сообщает ren.tv.

Доктор известна своими операциями, которые без специального образования проводила на дому и уродовала пациенток. Некоторые из ее пациентов остались инвалидами. На счету псевдомедика есть и одна умершая. В 2017 году Верди сделала женщине липосакцию, через двадцать часов пациентка скончалась.

Верди должна была предстать перед судом еще 4 июня. Однако 30 мая она нарушила условия домашнего ареста. Женщину искали и нашли в одном из краснодарских косметологических кабинетов без сознания. Верди впала в кому и с тех пор она была в реанимации на аппарате ИВЛ.

Напомним, Алена Верди обвинялась в семи случаях оказания некачественных услуг, которые причинили тяжкий вред здоровью пациенток. Отметим, что Алена также была ученицей скандального Емельяна Брауде, который ввел моду на "губы дъявола".

Так, одной из пациенток она провела абдоминопластику. Результатом манипуляций стал некроз тканей, другая клиентка лжехирурга не смогла закрывать глаза после проведенной Верди блефаропластики. А у другой женщины вследствие неудачной операции развилась онкология. За это Верди прозвали "Доктор Франкенштейн".