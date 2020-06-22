Шевченковский районный суд Киева признал виновным в совершении хулиганских действий лидера Добровольческого движения "Организация украинских националистов" Николая Коханивского и приговорил его к двум годам ограничения свободы с отсрочкой наказания на один год. Об этом сообщает hromadske.

Суд обязал радикала периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать властям об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, Коханивского судили по делу о погромах российских банков. 20 февраля 2016 года в Киеве представители ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение "Альфа-банка".

21 октября 2017 полиция задержала лидера ОУН после драки с применением травматического оружия с активистом "Правого сектора" Русланом Качмалой с позывным "Рем".

Во время избрания Коханивскому меры пресечения в Святошинском райсуде Киева его сторонники захватили зал заседаний. В ночь на 24 октября 2016 года полиция пошла на штурм и вытеснила националистов.

Лидера ОУН отправили на круглосуточный домашний арест, но позднее суд смягчил меру пресечения, изменив ее на ночной домашний арест.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева отправил одесского активиста Сергея Стерненко на круглосуточный домашний арест.