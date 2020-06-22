Пользователь Janisko из Чехии за два года построил копию Чернобыля в популярной игре Minecraft. Об этом он сообщил на портале Planet Minecraft.

Карта с открытым доступом называется Chernobyl Universe и предназначена для игры в режиме выживания.

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Чернобыльскую зону удалось воссоздать максимально точно с помощью Google Maps и других открытых источников. Некоторые элементы автор создал, полагаясь на собственное воображение.

Janisko отметил, что открыт для помощи в дальнейшей работе, если кто-то хочет поделиться точной информацией из других источников.

Он подчеркнул, что планирует развивать проект до 2023 года. В работе он использовал приложения McEdit2 и Worldpainting. Janisko намерен скопировать южную и белорусскую часть Чернобыльской зоны, а также поселок Полесское. При этом он воссоздаст и карту Dead City из серии игр S.T.A.L.K.E.R.

Ранее сообщалось, что компьютерную игру впервые включили в школьную программу.

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