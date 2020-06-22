Девайс проследит за осанкой и зрением: Xiaomi разработали детский планшет [ Редактировать ]
Китайская компания Xiaomi выпустила планшетные компьютеры для детей.
Об этом пишет milot.ua.
По информации, в планшет загрузили много онлайн-классов, наборов для тренировок и аудиокниг.
Отмечается, что девайс следит за детской осанкой и зрением. Гаджет назвали NextClass.ai NXE1, он работает на базе 4-ядерного процессора и обладает 64-гигабайтами встроенной памяти, а также 4 гигабайтами оперативной.
Известно, что стоимость планшета составит 381 доллар.
Фото: milot.ua
Читайте также, компания Xiaomi разработала дверной замок, который будет открываться с помощью голосового управления.
по теме
Нет инфекциям: женщина создала "безопасный" песок (видео)
Пользователи сети назвали женщину "гениальной"
Известные автоконцерны создадут собственный электромобиль
Электрокары начнут производить с 2023 года
Google Maps запустят "коронавирусную" функцию
Обновление будет доступно в скором времени
В Китае создали "вечный" аккумулятор для Tesla
Устройство будет стоить всего на 10% дороже существующих батарей
Космическая угроза: к Земле летит огромный метеорит
Космический объект пройдет вблизи от планеты 6 июня