Китайская компания Xiaomi выпустила планшетные компьютеры для детей.

Об этом пишет milot.ua.

По информации, в планшет загрузили много онлайн-классов, наборов для тренировок и аудиокниг.

Отмечается, что девайс следит за детской осанкой и зрением. Гаджет назвали NextClass.ai NXE1, он работает на базе 4-ядерного процессора и обладает 64-гигабайтами встроенной памяти, а также 4 гигабайтами оперативной.

Известно, что стоимость планшета составит 381 доллар.

Фото: milot.ua

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