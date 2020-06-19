Чернобыльские собаки работают в онлайн-туризме [ Редактировать ]
Чернобыльские собаки стали буквально звездами в сети, благодаря компания Airbnb, которая предлагает просто посмотреть на собак в Чернобыльской зоне с помощью видеоконференции Zoom. Об этом сообщает The Times.
Эта, на первый взгляд примитивная услуга, стала настоящим хитом: ею ежедневно пользуются десятки "туристов" со всего мира - от Японии до Америки.
В онлайн-экскурсии в Чернобыль "ходит" в 20-30 раз больше людей, чем в настоящие туры в карантин.
Час такого развлечения - посмотреть, как американский ученый-эколог Лукас Гиксон играет с собаками, обойдется любому желающему - около 3 долларов - 80 грн.
Гиксон родился в штате Мичиган и пять лет назад поехал в Украину, чтобы изучать радиационное загрязнение.
В зоне отчуждения его шокировала большая популяция диких собак - потомков домашних любимцев, которых оставили за собой прежние жители. Они выжили после того, как советская власть отправила бригады, чтобы застрелить бездомных животных, опасаясь, что они заражены радиацией.
Гиксон видит в большом количестве беспризорных собак "надежду" на то, что природа способна восстанавливаться. Ученый проводит большую часть времени, ухаживая за животными: кормит их, вакцинирует против бешенства. Именно его близость с собаками захватывает зрителей со всего мира.
Напомним, ранее в Австралии добровольцами-копателями были найдены ископаемые останки редкого беззубого динозавр - элафрозавра.
Читайте также, как Чернобыльская катастрофа повлияла на жизни людей.
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