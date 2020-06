В Польше военный симулятор This War of Mine впервые включили в школьную программу. Инициатива принадлежит премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, сообщает Radio Kraków.

В 2020/2021 учебном году This War of Mine войдет в список внеклассного чтения для всех средних школ, причем только для старшеклассников, достигших 18 лет, поскольку игра содержит симуляцию насилия и ненормативную лексику.

В отличие от большинства военных игр, в This War of Mine пользователи выступают на стороне гражданского населения, а не военных, и их миссия - выжить. Игра основана на осаде Сараево.

"Игры - это часть культуры. Они современны, естественны и привлекательны для молодежи. Они используют понятный им язык - язык взаимодействия. С его помощью игры могут рассказать обо всем - эмоциях, правде, борьбе добра со злом, гуманности и страданиях", - заявили разработчики игры, польская студия 11 bit studios. По их словам, игры и раньше использовались в образовательном процессе, но не была официально включена в программу.

This War of Mine вышла в 2014 году. Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android. К апрелю 2019-го было продано более 4,5 млн копий игры.

