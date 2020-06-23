Зеленский назначил 27 судей [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 27 судей в местных общих судах. Соответствующий указ №243/2020 от 22 июня обнародован на сайте главы государства.
Президент постановил назначить судей "в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины".
В частности, Зеленский назначил ряд судей в судах Одессы и Харькова и в ряде областей:
Гринькив Дзвениславу Викторовну - судьей Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области;
Дорошенко Светлану Ивановну - судьей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;
Перекупку Анну Анатольевну - судьей Киево-Святошинского районного суда Киевской области;
Гришака Антона Михайловича - судьей Гайворонского районного суда Кировоградской области;
Ивченко Павла Александровича - судьей Александровского районного суда Кировоградской области;
Криву Юлию Владимировну - судьей Сватовского районного суда Луганской области;
Бодрову Александру Петровну - судьей Снигуровского районного суда Николаевской области;
Афонину Светлану Николаевну - судьей Заводского районного суда города Николаева;
Вороненко Дениса Валерьевича - судьей Кодимского районного суда Одесской области;
Сафарову Анжелику Фархатовну - судьей Коминтерновского районного суда Одесской области;
Банташа Дмитрия Сергеевича - судьей Николаевского районного суда Одесской области;
Кузнецову Викторию Викторовну, Русеву Анжелику Сергеевну, Цыб Ирину Владимировну - судьями Приморского районного суда города Одессы;
Витковского Максима Александровича - судьей Гребинковского районного суда Полтавской области;
Бренчук Анну Васильевну - судьей Кузнецовского городского суда Ривненской области;
Шияновскую Татьяну Васильевну - судьей Ковпакивского районного суда города Сумы;
Даниленко Татьяну Павловну - судьей Харьковского районного суда Харьковской области;
Латку Ирину Павловну - судьей Дзержинского районного суда города Харькова;
Новиченко Наталью Викторовну - судьей Московского районного суда города Харькова;
Демченко Светлана Валерьевна - судьей Червонозаводского районного суда города Харькова;
Кирик Ольгу Владимировну - судьей Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;
Левченко Любовь Алексеевну - судьей Драбивского районного суда Черкасской области;
Жежер Юлию Николаевну - судьей Монастирищенского районного суда Черкасской области;
Домашенко Юрия Николаевича - судьей Козелецкого районного суда Черниговской области;
Рубаненко Наталью Юрьевну - судьей Куликовского районного суда Черниговской области;
Гагарину Татьяну Александровну - судьей Нежинского горрайонного суда Черниговской области.
Ранее сообщалось, что президент назначил главу Киевской ОГА.
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