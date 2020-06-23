Президент Украины Владимир Зеленский назначил 27 судей в местных общих судах. Соответствующий указ №243/2020 от 22 июня обнародован на сайте главы государства.

Президент постановил назначить судей "в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины".

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В частности, Зеленский назначил ряд судей в судах Одессы и Харькова и в ряде областей:

Гринькив Дзвениславу Викторовну - судьей Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области;

Дорошенко Светлану Ивановну - судьей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

Перекупку Анну Анатольевну - судьей Киево-Святошинского районного суда Киевской области;

Гришака Антона Михайловича - судьей Гайворонского районного суда Кировоградской области;

Ивченко Павла Александровича - судьей Александровского районного суда Кировоградской области;

Криву Юлию Владимировну - судьей Сватовского районного суда Луганской области;

Бодрову Александру Петровну - судьей Снигуровского районного суда Николаевской области;

Афонину Светлану Николаевну - судьей Заводского районного суда города Николаева;

Вороненко Дениса Валерьевича - судьей Кодимского районного суда Одесской области;

Сафарову Анжелику Фархатовну - судьей Коминтерновского районного суда Одесской области;

Банташа Дмитрия Сергеевича - судьей Николаевского районного суда Одесской области;

Кузнецову Викторию Викторовну, Русеву Анжелику Сергеевну, Цыб Ирину Владимировну - судьями Приморского районного суда города Одессы;

Витковского Максима Александровича - судьей Гребинковского районного суда Полтавской области;

Бренчук Анну Васильевну - судьей Кузнецовского городского суда Ривненской области;

Шияновскую Татьяну Васильевну - судьей Ковпакивского районного суда города Сумы;

Даниленко Татьяну Павловну - судьей Харьковского районного суда Харьковской области;

Латку Ирину Павловну - судьей Дзержинского районного суда города Харькова;

Новиченко Наталью Викторовну - судьей Московского районного суда города Харькова;

Демченко Светлана Валерьевна - судьей Червонозаводского районного суда города Харькова;

Кирик Ольгу Владимировну - судьей Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;

Левченко Любовь Алексеевну - судьей Драбивского районного суда Черкасской области;

Жежер Юлию Николаевну - судьей Монастирищенского районного суда Черкасской области;

Домашенко Юрия Николаевича - судьей Козелецкого районного суда Черниговской области;

Рубаненко Наталью Юрьевну - судьей Куликовского районного суда Черниговской области;

Гагарину Татьяну Александровну - судьей Нежинского горрайонного суда Черниговской области.

Ранее сообщалось, что президент назначил главу Киевской ОГА.