Президент Украины назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.

Такой указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе Зеленского говорится, "назначить Володина Василия Геннадиевича главой Киевской областной государственной администрации".

Перед этим президент уволил Володина с должности в.и.о. главы Киевской области.

Добавим, на сегодня Володин занимал должность замглавы Киевской облгосадминистрации, до этого был и.о. гендиректора "Электронмаша".

Ранее мы писали, что Кабмин уволил Госгеокадастра.