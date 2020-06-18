Президент назначил главу Киевской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.
Такой указ опубликован на сайте Офиса президента.
В указе Зеленского говорится, "назначить Володина Василия Геннадиевича главой Киевской областной государственной администрации".
Перед этим президент уволил Володина с должности в.и.о. главы Киевской области.
Добавим, на сегодня Володин занимал должность замглавы Киевской облгосадминистрации, до этого был и.о. гендиректора "Электронмаша".
Ранее мы писали, что Кабмин уволил Госгеокадастра.
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Соответствующие указы №223/2020, №224/2020, №225/2020 были опубликованы 15 июня