В НАБУ допросили экс-министра Омеляна [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июня, бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна допросили в НАБУ. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.
После допроса он сообщил, что 24 июня состоится суд по избранию ему меры пресечения.
Его адвокат уточнил, что прокурор просит у суда личное обязательство, а не содержание под стражей.
Это все очень грустно наблюдать. Потому что мы на глазах превращаемся в Беларусь. Мы видим, что происходит там. И я хотел бы каждому напомнить, что в начале режим Лукашенко тоже был смешным. Тоже все смеялись с главы колхоза, который стал президентом. Также как мы смеемся сейчас. Но теперь белорусам уже не смешно, потому что они теперь даже говорить свободно не могут. Поскольку сразу попадут в тюрьму или исчезнуть при неизвестных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что против экс-президента Петра Порошенко возбудили уголовное дело за Томос.
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