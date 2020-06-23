Карантин обернется катастрофическими последствиями - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет использовать модель адаптивного карантина, так как возвращение к тотальному карантину может повлечь катастрофические последствия. Об этом она написал на своей странице в Facebook
Шмыгаль отметил, что в Украине в течение прошлой недели росло число случаев COVID-19, но тотальный карантин, по его словам, может повлечь более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.
Также премьер в интервью телеканалу "Перший Захидный" отметил, чтобы не получить такую волну, как в Италии и Испании, надо принимать меры.
Полный карантин он разрушает экономику и может привести к более тотальным последствиям.
Отметим, на прошлой неделе в Украине был установлен ряд антирекордов по коронавирусу. В связи с этим Минздрав заявил, что будет инициировать усиление контроля карантина.
Напомним, по новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.
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