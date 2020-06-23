Пожилой норвежец сделал себе "мощный" подарок (видео) [ Редактировать ]
Житель одного из городов Норвегии купил себе на 78-летие суперкар "McLaren" 720S Spider за более 450 тысяч долларов.
Об этом сообщает Motor1.
По информации, дедушка каждый день катается по городу на своем железном коне, не взирая на его низкую посадку и жесткую подвеску.
Отмечается, что у пожилого гонщика в гараже есть еще несколько спорткаров, которыми он пользуется по выходным.
Читайте также, в ОАЭ пустили с молотка эксклюзивный спорткар. Автомобиль продали более чем за 6 миллионов долларов.
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