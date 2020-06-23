"Первая ракетка мира" заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Обладатель титула "первая ракетка мира", сербский теннисист Новак Джокович болен коронавирусом. Заражение СOVID-19 диагностировали после его выступления на выставочном турнире в хорватском Задаре, сообщает ВВС.
Коронавирус также обнаружили у жены Джоковича Елены. О результатах тестов детей не сообщается.
Сдать анализы именитому спортсмену пришлось после того, как инфекцию выявили у болгарина Григора Димитрова, хорвата Борна Чорича и серба Виктора Троицки, принимавших участие в белградском этапе Adria Tour. После турнира теннисисты сыграли дружеский матч в баскетбол, после чего, обнявшись, позировали для фотографов.
Из-за пандемии коронавируса мир тенниса с февраля находится "на паузе". Сезон турнира ATP Tour возобновится 14 августа, а Открытый чемпионат США пройдет при пустых трибунах с 31 августа по 13 сентября. Adria Tour в Белграде стал одним из первых турниров международного уровня.
33-летний Джокович является пятикратным чемпионом Уимблдона (2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годы) и одержал 16 побед в турнирах Большого шлема. Самым титулованным теннисистом в истории является швейцарский теннисист Роджер Федерер - 20 титулов. Также Федерер является самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка победила на турнире в Польше.
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