Представительница Украины Анастасия Шошина приняла участие в польском теннисном выставочном турнире, сообщается на сайте "Большого тенниса Украины".

В решающем матче соревнований в Гданске четвертая сеяная харьковчанка, которая занимает в рейтинге WTA 430 место, обыграла Катаржину Каву (№ 125) - 6:7 (3), 6:2, 6:3. Матч продолжался 3 часа.

Также Шошина вместе с Магдаленой Френх должны были сыграть в парном финале, однако их соперницы, Кава и Катаржина Питер снялись до начала матча.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка одержала победу на престижных соревнованиях.