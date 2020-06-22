Украинская теннисистка победила на турнире в Польше [ Редактировать ]
Представительница Украины Анастасия Шошина приняла участие в польском теннисном выставочном турнире, сообщается на сайте "Большого тенниса Украины".
В решающем матче соревнований в Гданске четвертая сеяная харьковчанка, которая занимает в рейтинге WTA 430 место, обыграла Катаржину Каву (№ 125) - 6:7 (3), 6:2, 6:3. Матч продолжался 3 часа.
Также Шошина вместе с Магдаленой Френх должны были сыграть в парном финале, однако их соперницы, Кава и Катаржина Питер снялись до начала матча.
Ранее мы писали, что украинская теннисистка одержала победу на престижных соревнованиях.
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